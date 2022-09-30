Uşak’ta 36 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 51 aranan şahıs yakalanırken 36 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 264 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 51 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 36 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi