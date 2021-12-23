Uşak’ta 310 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Uşak’ta jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 310 kilograma yakın kaçak tütün ve 60 binden fazla makaron ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Güre Karakol ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın kaçak tütün ticareti yaptığını tespit etti. Şahsın ikametinde yapılan arama çalışmasında 309 kilogram kaçak tütün, 3 bin 15’i kaçak tütünle doldurulmuş 61 bin 450 makaron, 1 adet dijital tartı ve çok sayıda makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şahıs M.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.