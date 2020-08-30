Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
UŞAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SINIRLI KATILIMLA, PROTOKOLÜN ÇELENK SUNUMUYLA YAPILDI.
Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla, protokolün çelenk sunumuyla yapıldı.
Çelenk sunumu, valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde, saat 09.30’da gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe, Vali Funda Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Büyamin Korkmaz Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Albay Murat Kılıç, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, anıt önünde çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.
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