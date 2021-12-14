Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı yerlerinde kontrol noktası oluşturdu. Bu kontrol noktalarında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 20 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai), 2.40 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yapılan aramanın ardından olayla ilgili şüpheli şahıslar O.D., A.M.S., ve H.O. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.