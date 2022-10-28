Uşak’ta 29 Ekim kutlamaları

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün düzenlenen çelenk sunumu ile kutlandı. Öte yandan kutlamalar yarın yapılacak olan çeşitli etkinliklerle devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Tören, Vali Ergün’ün Atatürk abidesi önüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.