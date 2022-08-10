banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Uşak’ta 27 işçi zehirlendi

Uşak’ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

UŞAK 10.08.2022, 21:15
Uşak’ta 27 işçi zehirlendi

Uşak’ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde faaliyet gösteren bir hazır beton şirketindeki bazı çalışanlar mesai bitiminden sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinden hastaneye gitti. Bu çalışanların zehirlenme belirtisi olduğundan şirketin merkez ve ilçelerdeki çalışanları tedbir amaçlı hastanelere gitti. Yapılan kontrollerinde 27 işçinin zehirlendiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre işçilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı ve firmanın da bir yemek şirketinden hizmet aldığı ve öğle yemeğinde bütün işçilerin aynı yemeği yediği öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
hafif yağmur