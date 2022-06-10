Uşak’ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gramdan fazla metamfetamin, 85 gram esrar, hassas terazi ve 7 bin 340 TL uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda il merkezinde bir eve yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Burçin Gündoğdu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.