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AFAD: "AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık- çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edilmiştir."
AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden toplamda 2 bin 234 personel ve
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedaviler
Uşak’ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Uşak’ta son 1 ay içerisinde jandarma ekiplerince 7 uyuşturucu taciri şüphelisine işlem yaparken bu şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UŞAK 23.11.2022, 14:13
Uşak’ta son 1 ay içerisinde jandarma ekiplerince 7 uyuşturucu taciri şüphelisine işlem yaparken bu şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 ay içerisinde 7 uyuşturucu taciri şüphelisine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ayrı adrese baskın yapılırken 1 kilo 872 gram kubar esrar, 70 gram skunk esrar, 3 gram metamfetamin ve 563 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.