Uşak’ta 2 bin adet sikke ele geçirildi

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir - Ankara yolu üzerinde, kent girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 2 sikke ele geçirilirken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.