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Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Uşak’ta 2 bin adet sikke ele geçirildi

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.

UŞAK 28.05.2021, 14:06
Uşak’ta 2 bin adet sikke ele geçirildi

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir - Ankara yolu üzerinde, kent girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 2 sikke ele geçirilirken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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