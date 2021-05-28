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Uşak’ta 2 bin adet sikke ele geçirildi
Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.
UŞAK 28.05.2021, 14:06
Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 bin 2 adet sikke ele geçirildi.Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir - Ankara yolu üzerinde, kent girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 2 sikke ele geçirilirken araç sürücüsü de gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.