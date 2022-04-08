Uşak’ta 2 bin 605 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 2 bin 605 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 427 araç kontrol edildi. 2 bin 605 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 42 araç da trafikten men edildi.