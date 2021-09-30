Uşak’ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polisleri, düzenlenen kontrollerde 2 bin 32 sürücüye idari para cezası uygularken 31 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 626 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan 2 bin 32 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 31 araç da trafikten men edildi.