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Uşak’ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polisleri, düzenlenen kontrollerde 2 bin 32 sürücüye idari para cezası uygularken 31 aracı da trafikten men etti.

UŞAK 30.09.2021, 21:38
Uşak’ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polisleri, düzenlenen kontrollerde 2 bin 32 sürücüye idari para cezası uygularken 31 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 626 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan 2 bin 32 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 31 araç da trafikten men edildi.

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