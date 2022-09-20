Uşak’ta 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Uşak’ta ticari taksi ve bir otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesi Corum Köy’ü kavşağında meydana geldi. Bilgilere göre T.A. 40 T 5006 plakalı ticari taksi ile seyir halindeyken C.K. kontrolündeki 64 DA 695 palakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırılırken durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.