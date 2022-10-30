Uşak’ta 1489 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 489 sürücüye idari para cezası kesilirken, 38 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 791 araç kontrol edildi. Bin 489 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 38 araç da trafikten men edildi.