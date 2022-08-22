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Uşak’ta 1416 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 416 sürücüye idari para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi.

UŞAK 22.08.2022, 09:15
Uşak’ta 1416 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 416 sürücüye idari para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 10 bin 038 araç kontrol edildi. Bin 416 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 20 araç da trafikten men edildi.

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