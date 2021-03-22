banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz
Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz
Motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı
Motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'a çamur yağdı!
İstanbul'a çamur yağdı!

Uşak’ta 100 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

Uşak’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron kullanan tütüncüye operasyon düzenledi. Yapılan operasyondan 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

UŞAK 22.03.2021, 12:44
2
Uşak’ta 100 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

Uşak’ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron kullanan tütüncüye operasyon düzenledi. Yapılan operasyondan 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir tütüncü dükkanında kaçak makaron satıldığı bilgisine ulaştı. Edinilen istihbarat doğrultusunda ekipler, tütüncü dükkanına operasyon düzenledi. Yapılan başarılı operasyonda 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken iş yeri sahibi G.A. (32) hakkında ise işlem yapıldı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı bulutlu