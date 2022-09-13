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Uşak’ta 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta 2 farklı operasyonda 10 milyon boş kaçak makaron ve 220 bin dolu makaron ele geçirildi.

UŞAK 13.09.2022, 11:38
Uşak’ta 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta 2 farklı operasyonda 10 milyon boş kaçak makaron ve 220 bin dolu makaron ele geçirildi.

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda şehir dışından kaçak makaron getirileceği öğrenildi. Bilgiler doğrultusunda hareket eden ekipler, kent girişi uygulama noktasında şüpheli 2 farklı aracı durdurdu. Yapılan aramalarda bir araçtan 10 milyon bandrolsüz boş makaron, diğer araçtan ise 220 bin dolu bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ayrıca 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

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