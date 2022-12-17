Uşak’ta 10 bin 560 kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta 2 farklı operasyonda 10 bin 560 adet kaçak dolu makaron ve 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda 2 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda 2 farklı iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 iş yerinden toplamda 10 bin 560 adet kaçak dolu makaron ve 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca 2 iş yeri sahibi de ekiplerce gözaltına alındı.