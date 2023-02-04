Uşak’ta 1 milyon 600 bin dolu kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta bir tırın dorsesinde yapılan arama çalışmalarında kutulara saklanmış 1 milyon 600 bin adet dolu kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri edinilen istihbarat dahilinde kent girişinde bir tır durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan arama çalışmasında koliler içerisine gizlenmiş 1 milyon 600 bin adet kaçak dolu makaron bulundu. Konuya ilişkin 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı.