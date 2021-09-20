Uşakspor’dan Gedik Piliç’e teşekkür ziyareti

Uşakspor yönetim kurulu, geçtiğimiz günlerde takıma sponsor olan Gedik Piliç’e ziyarette bulunarak Osman Gedik’e teşekkür ederek forma hediye etti.

Uşakspor Başkanı Hikmet Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Uşakspor’a sponsor olarak büyük destek veren Gedik Piliç’e ziyarette bulundu. Ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Uşakspor Başkanı Hikmet Kahraman, arkalarına Gedik Piliç’in desteğini alarak şampiyonluğa oynamalarının daha kolay olduğunu belirtti. Çıkılan bu yolda kendilerini yalnız bırakmadıkları için Osman Gedik ve ailesine teşekkür eden Kahraman, “Şehrimizin ve ülkemizin şampiyon bir markasıyla futbolda, sahada şampiyonluğa oynamak ve formamıza Gedik Piliç A.Ş sayesinde bir ‘Gedik’ atıp sezon sonunda elde ettiğimiz başarıyla şampiyonluk kupasını birlikte kaldıracağız. Şampiyonlukla birlikte ikinci bir Gedik’i de yine formamıza Sayın Osman Gedik ile birlikte kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere olan desteğiyle çalışmalarımızda bize azim veren Gedik Piliç A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Gedik’e, tüm Aşigolar adına, Uşak ve Uşaksporlular adına çok teşekkür ederim, gururlandık ve onur duyduk” şeklinde konuştu. Başkan Kahraman, konuşmalarının ardından Osman Gedik’e Uşakspor forması hediye etti.

Gedik, “Uşak için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz”

Normalleşmenin ardından üretimin yaklaşık olarak 2-3 kat daha arttığını belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Çin’le birlikte 53 ülkeye ihracatın devam ettiğini belirtti. Ülke genelinde kanatlı ek sektörünün yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracata katkı sağladığını da dile getire Gedik, “Üretim çiftliklerimizin çoğu Uşak’ta, yatırımımızın başlangıcı bizim ana kaynağımız, işgücümüz memleketimizde, burada. Sayın Uşakspor Başkanımızın da belirttiği gibi ’Biz bu yola beraber çıktık’ Uşak’ın sadece ticarette değil her manada gelişmesi için yerel yönetimlerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve hükümetimizle birlikte çalışarak birlikte kazanacağız. Şampiyonluk yolunda atılan her adımda Uşak’ın, Uşakspor’un ve Uşaksporlu taraftarımızın tüm Aşigoların yanında yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bize bu fırsatı verdiği için Sayın Başkan Hikmet Kahraman başta olmak üzere Uşakspor’un değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir Uşakspor taraftarı olarak verilen Kırmızı-Siyahlı Uşakspor formasını büyük bir gururla taşıyacağım, bu güzel forma içinde kendilerine ayrıca çok teşekkür ederim. Gedik Piliç olarak bizler ticari hayatımızın başından beri sporda, sanatta, eğitimde ve kültürde Türkiye için Uşak için elimizden gelen ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu minvalde, Uşakspor’a çıktığı şampiyonluk yolunda eşlik etmek istedik ve geçtiğimiz günlerde Uşakspor Başkanımız Hikmet Kahraman ile sponsorluk sözleşmemizi imzaladık. Kaldı ki şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir yönetime ve Uşakspor’a kayıtsız kalamazdık. Bizlere bu fırsatı verdiği için Uşak Belediye Başkan Yardımcımız ve Uşakspor Başkanımız Hikmet Kahraman beye çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.