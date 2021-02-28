Uşakspor’da Hekimoğlu hazırlıkları devam etti

Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam ettirdi.

Uşakspor, TFF İkinci Lig Beyaz Grup’ta 4 Mart Perşembe günü karşılaşacağı Hekimoğlu maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir’in ayrılığından sonra geçici olarak teknik direktörlüğe geçen Murat Karaoğlan yönetimindeki antrenman Uşakspor Tesisleri’nde gerçekleşti. Düz koşuyla başlayan idman kuvvet ve pas çalışmasıyla son buldu.