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Uşakspor’da forvete takviye

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu Giresunspor’da geçiren 29 yaşındaki deneyimli forvet Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

UŞAK 24.07.2021, 15:41
Uşakspor’da forvete takviye
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Uşakspor, geçtiğimiz sezonu Giresunspor’da geçiren 29 yaşındaki deneyimli forvet Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Uşakspor, bir takviye de hücum hattına yaptı. Uşakspor, geçen sezonu Giresunspor’da tamamlayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşma sağladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yapılan paylaşımda "Hoş Geldin Yasin Ozan! Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’e yükselen Giresunspor’da tamamlayan 29 yaşındaki Forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerini kullandı. Yasin Ozan, geçen sezon Giresunspor formasıyla 2’si ilk 11 olmak üzere 12 maçta görev alırken gol katkısında bulunamadı.
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