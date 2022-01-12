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Uşakspor’da Canberk Dilaver ile yollar ayrıldı
Uşakspor, defans oyuncusu Canberk Dilaver ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.
UŞAK 12.01.2022, 17:57
Uşakspor, defans oyuncusu Canberk Dilaver ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada defans oyuncusu Canberk Dilaver ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada açıklamada, “Kulübümüz futbolcularından Canberk Dilaver ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.