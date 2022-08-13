Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarını sürüyor

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç hazırlıklarını sürdürdü. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.