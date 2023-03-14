Uşakspor kötü gidişe dur demek istiyor

Ligde son 5 maçında sadece 1 galibiyet alan ve bu fikstürde 4 puan toplayabilen Uşakspor, yarın sahasında oynayacağı Ankara Demirspor maçını kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Uşakspor, ligde çıktığı 25 müsabakada 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puanla 17.sırada bulunuyor. Son 5 müsabakda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Uşakspor, yarın saat 14.00’da sahasında karşılaşacağı ligin formda ekiplerinden Ankara Demirspor’u yenerek hem kötü gidişe dur demek, hem de ligin düşme potasından kurtulmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalar sürerken yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.