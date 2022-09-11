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Uşakspor, Kastamonuspor hazırlıklarına başladı
Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kastamonu 1966 maçı hazırlıklarına başladı.
UŞAK 11.09.2022, 20:25
Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile Kastamonu 1966 maçı hazırlıklarına başladı.
Lige kötü bir başlangıç yapan Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile Kastamonuspor 1966 maçı hazırlıklarına başladı. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. İstanbulspor
|5
|6
|14. Kasımpaşa
|5
|6
|15. Karagümrük
|5
|5
|16. Sivasspor
|6
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Rizespor
|4
|6
|10. Samsunspor
|5
|6
|11. Manisa Futbol Kulübü
|4
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Ö.K Yeni Malatya
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Denizlispor
|5
|1
|19. Altay
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Real Betis
|4
|9
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|4
|1
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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