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Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarını tamamladı
Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla sonlandırdı.
UŞAK 03.03.2021, 17:09
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Uşakspor, Hekimoğlu maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla sonlandırdı.Uşakspor, TFF İkinci Lig Beyaz Grup’ta yarın karşılaşacağı Hekimoğlu maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla sonlandırdı. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir’in ayrılığından sonra geçici olarak teknik direktörlüğe geçen Murat Karaoğlan yönetimindeki antrenman Uşakspor tesislerinde gerçekleşti. Düz koşuyla başlayan idman kuvvet ve pas çalışmasıyla son buldu.