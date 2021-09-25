Uşakspor, Buca maçı hazırlıklarını tamamladı

Uşakspor, sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman ile sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Afacan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Taktik çalışması ve çift kale maçla sona eren antrenmana yeni transferler de katıldı. Uşakspor’un Bucaspor 1928 konuk edeceği karşılaşma yarın saat 16.00’da 1 Eylül Stadyumu’nda oynanılacak.