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Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla başladı.
UŞAK 30.01.2021, 20:30
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Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla başladı.Uşakspor, TFF İkinci Lig Beyaz Grup’ta 3 şubat Çarşamba günü karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki antrenman Uşakspor Tesisleri’nde gerçekleşti. Düz koşuyla başlayan idman, pas ve kuvvet çalışmalarıyla son buldu.