Uşaklının uğrak noktası Ata Park yenileniyor

Uşaklı vatandaşların uğrak noktası ve kentin en işlek yerlerinin başında gelen Ata Park yapılan çalışmalarla yenileniyor.

Kente bir çok güzellik katan Uşak Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden vatandaşların uğrak noktası olan Ata Park’ta devam etti. Kaldırım ve yürüyüş yollarını kalıcı olması nedeniyle tercih edilen baskı beton tekniği yenileyen Uşak Belediyesi ekipleri 12 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmaları yoğun bir tempoyla hedeflenenden iki ay erken tamamlıyor. Hem ekonomik hem de dayanıklı olması ile öne çıkan baskı beton çalışmasında zemine dökülen betona kalıplarla şekil verilirken yapılan çalışmalarda daha güzel bir görünüm de ortaya çıktı.

Atapark’ın Türkiye’de birçok şehirde bulunmayan özel bir park olduğunu ifade eden Başkan Çakın, “Burası uzun yıllardır vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Yoğun kullanımın sonucunda da özellikle yürüme yolları ve kaldırımlar deformasyona uğruyor. Bu açıdan parke taşlarıyla gerçekleştirilen uygulamalarda sıkıntılar olduğunu görmüştük.” dedi.

Her bölgeden vatandaşları ağırlayan Atapark’ı güzelleştirmeye ve geliştirmeye Pandemi döneminde başladıklarını dile getiren Başkan Çakın, “Parkımızın etrafında oluşan trafik sıkışıklığının önüne geçmek adına özellikle buna neden olan noktalarda genişletme ve çeşitli bariyerlerle trafiği düzenleme çalışmaları yaparak asfaltı komple yeniledik. Bunu yaparken altyapıyı da elden geçirdik ki asfalt üzerinde sonradan kazı çalışmaları olmasın. Şu an Atapark etrafındaki yolda trafik daha seri bir şekilde akmakta” diye konuştu.

Park alanı içerisinde başlatılan çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Çakın, “Bunun yanında Atapark’ın içerisindeki ve etrafındaki kaldırımlarda kırılmaları da düzeltmek için hem ekonomik hem de pratik olması açısından Uşak’ta ilk defa uygulamasını gerçekleştirdiğimiz lifli beton serimi ve üzerine baskı beton tekniği uyguladık, yollara çeşitli desenler verdik. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuna gelmek üzereyiz. Çalışma Atapark içerisinde, etrafındaki yollarda ve kaldırımlarda gerçekleşiyor. Bu sayede uzunca bir süre yürüme yollarında kırılma olmadan kaldırımlarımız çok daha estetik bir görünüme sahip olacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. İnşallah bu uygulamayı şehrimizin farklı noktalarında, özellikle parke taşlarının kırıldığı yerlerde yapmaya devam etmek istiyoruz. Daha güzel bir Atapark daha güzel bir Uşak için de çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.