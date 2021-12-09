banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde gelişim gösteriyor

Uşak Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde ilk okul ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla çok sayıda robot ve deney yapılıyor.

UŞAK 09.12.2021, 14:52
Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde gelişim gösteriyor

Uşak Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde ilk okul ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla çok sayıda robot ve deney yapılıyor.

Dikilitaş Mahalle Konağı’nda faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi, uzman öğretmenler farklı yeteneklere sahip çocukları ağırlamaya devam ediyor. 60’a yakın öğrencinin sabit olarak devam ettiği atölye ilk okul ve orta okul öğrencilerini de misafir ediyor. Atölye bünyesinde açılan ve kendi seviyelerine uygun kurlarda eğitim alan minikler; bilişim öğretmenleri liderliğinde robot tasarımları ve farklı malzemelerden çeşitli figürler yapıyor. Çocukların hem bilişsel gelişimini hem de el ve göz koordinasyonlarını geliştiren atölye; teknolojik anlamda da geleceğe açılan bir pencere niteliği taşıyor. Atölyede gördükleri derslerde öğrendikleri bilgilerle ortaya birbirinden farklı robotlar çıkartmanın mutluluğunu yaşayan minikler; aynı zamanda öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri deneylerle de keyifli vakit geçiriyor.

Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nde görev yapan Bilişim Öğretmeni Melek Aslan “Atölyemiz temel seviyede çocuklarımıza planlama yapabilmeyi, algoritmik düşünce yeteneğini geliştirmeyi, matematiğe olan sevgilerinin artmasını, mühendislik ve el becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede miniklerimiz mantıklı düşünebilmeyi, bazı derslerde ve günlük hayatlarında planlı bir şekilde hareket edebilmeyi öğreniyor. Biz temel seviyede çocukların mühendislik becerilerini geliştirebilmek için lego tasarım yapıyoruz ve bu legoları kodlama üzerinden çalıştırıyoruz. Bu sayede yazılıma giriş yapmış olan çocuklarımız öğrenirken bir yandan da eğleniyor. Ardından kağıt üzerinde kodlama ve yer yön bilgisini de basit robotlarımızla öğreniyoruz. Scracth ve MBlock programlarıyla kod yazmaya başlıyoruz. İleri seviyelerde çocuklarımız görüntü işlemeyi ve hatta akıllı sistemleri tasarlamayı da öğrenebiliyor. Önderliğinde bu projeyi yürüttüğümüz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın’a tüm desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyor; tüm öğretmenlerimizi öğrencileriyle atölyemize beklediğimizi eklemek istiyorum.” dedi.

Nihat Dülgeroğlu İlkokulu Bilişim Öğretmeni Burak Yavaş, misafir olarak katıldıkları Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi’nin öğrenciler için büyük bir hizmet olduğunu belirterek Uşak Belediyesi’ne teşekkür etti. 1/B sınıfında okuyan toplam 37 öğrencinin burada eğitim aldığını belirtti. Böyle bir hizmeti kendilerinin sundukları için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a da teşekkür eden Yavaş, “Bu öğrenciler iki aydır kursa devam ediyor ve eğitim öğretim döneminin sonuna kadar da devam edecekler. Öğrencilerimiz bu gibi merkezlerin sayesinde daha bilimsel ve algoritmik düşünme becerilerine sahip, farklı bakış açıları kazanmış bireyler haline geliyorlar. Bir problemle karşılaştıklarında doğru bir çözüm yöntemi geliştirebiliyorlar. Bu da ileriki yaşamlarında sahip olacakları iletişim becerilerinde ve kendilerini ifade etme biçimlerinde çok ciddi önem taşıyor” dedi.

Uzun zamandır Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atöylesi’ne geldiğini dile getiren Eymen Efe Yılmaz ise, “Robotlar ve deneyler yapıyoruz. İlk yaptığım deneyle hayallerimin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Bu yeri bizim için kurmuşlar, çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8