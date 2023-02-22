Uşaklı battaniyeciler, deprem bölgesi için seferber oldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelere Uşak’tan 1 buçuk milyon battaniye gönderildi.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta 11 ili de etkileyecek şekilde 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde bir çok ev kullanılmaz hale gelirken artçı depremler sebebiyle de vatandaşlar sokaklarda kaldı. Kış nedeniyle soğuk havada sokakta kalan vatandaşlar için Uşaklı iş insanları seferber oldu. Valilik koordinesinde battaniye üretim fabrikaları, sipariş alımını durdururken stokta ve yeni üretilen bütün battaniyeleri deprem bölgesine gönderildi. Üç vardiyalı sistemde 24 saat çalışan battaniye fabrikalarından deprem bölgesine 1 buçuk milyon battaniye gönderildiği öğrenildi.

Depremzedelere özel üretimin yapılan bir tekstil fabrikasının işletme müdürü olan Tuğrul Mahmut Yalvaç, stokta bulunan battaniyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine sevk ettiklerini belirterek, “İlk olarak 2 tır gönderdik. Daha sonrasında çalışma kapasitemizi artırarak elimizdeki işleri bir kenara koyarak deprem bölgesi için özel üretime başladık” dedi.

Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardıklarını kaydeden Yalvaç, “Pazartesi gününden itibaren 24 saat esaslı, takviyeli, Cumartesi Pazar da dahil olmak üzere tüm personel özveriyle çalıştık, hatta sevkiyattaki arkadaşlarımız birkaç gün evlerine gitmedi” diye konuştu.

Diğer bir fabrikanın sorumlusu olan Emrullah Aydoğan ise “Günlük yaklaşık 10-15 bin battaniye üretimimiz vardı, biz deprem sonrasında halı üretimi gruplarındaki çalışanlarımızı yüzde 25’e kadar azaltıp bu kişileri battaniye üretimi gruplarına yönlendirdik. Günlük 15 bin olan üretim adedimizi 40 bine çıkardık. 8 saat olan konfeksiyon vardiyaları 12 saate; 12 saat olan vardiyalar da 24 saate çıktı. Emekçilerimiz, özverili bir şekilde çalışmaya başladı hatta mesai ücreti almayıp ‘Bizlerin de katkımız olsun.’ dediler. Ara molalar kaldırıldı, üretim hızlandı. Yorgunluk olacak mı? Birkaç gün olacak ama katkımız olduğu sürece bu yolda devam edeceğiz” diye konuştu.