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Uşak’ın yeni Sağlık Müdürü Akdağ devlet hastanesinde incelemelerde bulundu

Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Uzm. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde giderek incelemelerde bulundu.

UŞAK 07.06.2022, 12:22
Uşak’ın yeni Sağlık Müdürü Akdağ devlet hastanesinde incelemelerde bulundu

Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Uzm. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde giderek incelemelerde bulundu.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde atanan ve görevine hızlı bir şekilde başlayan Uzm. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak Eğitim Hastanesi’ne giderek burada incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, hastane yönetiminden bilgiler alınırken şikayetler de dinlendi. Burada vatandaşlarla da görüşerek sorunları dinleyen Akdağ, en kısa sürede çözümlerin geleceğini belirtti.

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