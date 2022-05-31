Uşak’ın tarhanasından sonra helvası ve gelin tatlısı da tescillendi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın (UTSO), yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü çalışmalar sonucu ’Uşak Helvası’ ve ’Uşak Gelin Tatlısı’nın tescillendiğine dair karar Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi sitesinde yayınlandı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, yapmış olduğu yazılı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısının tescillendiğine dair kararın Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi bültenlerinde yayınlandığını müjdeledi. Uşak’ın yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin arttırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında önemli bir yol alındığını da belirtti. Coğrafi işaretin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Türkiye’deki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu bu ürünlere verilen tescil işareti olduğunu da sözlerine ekleyen UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemirli, “Söz konu işaret tescili ile ürünün standardı ve geleneksel özellikteki üretim metodu korunmuş olunur. Kültürel bu değerlerin korunması yanında coğrafi işaretler ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyan bir kollektif hak olarak kalkınmaya aracılık etmektedir. Coğrafi işaretin en önemli faydası ise ürünlerin sahtesinin piyasada satılmasını engellenebilmesidir. Bu nedenle UTSO olarak ilimizin kültürel değerlerini koruma altına almak için çalışmalar yaptık. Artık Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısı veya gelin helvası (yani kırmızı helva) Uşak adına tescillenmiş ürünler arasında yer alıyor. Uşak tarhanası, Eşme kilimi ve daha önce tescili Odamız tarafından alınmış Uşak Halısından sonra, geçtiğimiz yıl, gelin tatlısı, helva, haşhaş ezmesi ve ev baklavasının da korunması ve markalaşması için gerekli girişimleri başlatmıştık” şeklinde konuştu.

“Coğrafi işaret, uzun soluklu bir çabanın ürünüdür”

Konuşmasına devam eden Başkan Selim Kandemir, coğrafi işaret çalışmalarının, uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğunu belirterek çalışmalar sırasında yoğun br emek verildiği ve coğrafi işaret alacak ürünlerin en ince detaya kadar incelendiğini belirtti. Yaklaşık olarak 1 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısının tescillendiğine dair kararın, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi bültenlerinde yayınlandığını ifade etti.

“Uşak baklavamız ve Uşak haşhaş ezmemiz için çalışmalarımız sürüyor”

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini açıklayan Selim Kandemir, Uşak baklavası ve Uşak haşhaş ezmesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, yaz aylarında bu iki başvurunun da onaylanarak coğrafi işaretlerini alacaklarını düşündüğünü dile getirdi.

Kandemir konuşmasının devamında; “İlimizde üretimi yapılan Uşak tarhanası, Uşak helvası, Uşak gelin tatlısı, Uşak haşhaş ezmesi ve Uşak baklavamız diğer illerden ve yurtdışından yoğun talep görüyor. Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünlerin kalite standartlarının bozulmaması ’Coğrafi İşaret’ ile mümkün olabiliyor. Alınan coğrafi işaretle, tüketiciler satın aldıkları ürünün Uşak’tan olacağını bilecek ve gerek Uşak helvasını gerekse Uşak gelin tatlımızın kalite farkını diğer helvalardan ayrıştırabilecek. Bu, üreticimizin pazarlama faaliyetlerini geliştirerek ilimize olan katkının artmasını sağlayacak. Böylelikle Uşak’ın yöresel ürünlerinin tescillenmesi ile marka şehre doğru bir adım daha atılmış olunacak. Çalışmalarımız bunlarla kalmayacak ve devamını getireceğiz. Bir sonraki hedefimiz de bu ürünlerimizi Avrupa bazında tescilletmek ve üretimin standartlarının dışına çıkılmamasını sağlayarak, gelecek kuşaklarımıza kalıcı bir miras bırakmaktır. Bu vesileyle, ilimizde gıda üretimini sağlayan tüm paydaşlarına ve yöresel ürünlerimizin korunması noktasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni coğrafi işaretlerimizin tüm üreticilere ve Uşak’ımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.