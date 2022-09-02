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Uşak’ın kurtuluşunda Manga rüzgarı esti
Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Uşak Merkez’de Manga grubu sahne aldı. Çok sayıda sevenlerinin katıldığı konserde renkli görüntüler ortaya çıktı.
UŞAK 02.09.2022, 10:47
Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Uşak Merkez’de Manga grubu sahne aldı. Çok sayıda sevenlerinin katıldığı konserde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel Uşak Belediyesi’nin etkinlikleri hız kesmeden sürdü. Kutlamalar çerçevesinde Uşak’ın en işlek meydanı olarak bilinen Ata Park Meydanı’nda dünyaca ünlü rock grubu “Manga” sahne aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde bir çok renkli görüntüler ortaya çıkarken grubun solisti Ferman’ın Uşakspor atkısı taktığı anlarda vatandaşlar tarafından alkışlandı. Konser sonunda Uşak Belediye Başkanı rock grubuna çeşitli hediyeler taktim etti.
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