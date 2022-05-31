Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu başladı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının desteği, Uşak Valiliği ile Uşak Belediyesi işbirliği ve Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu” başladı.

Uşak’ın işgalden kurtuluşunun 100. Yılında, süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak, tartışmak amacıyla düzenlenen “Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu”nun açılış töreni, 30 Mayıs tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen açılışa, Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Op. Dr. İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni öncesinde, kongre merkezi fuaye alanında ‘Uşak’ın Kurtuluşunun 100. Yıldönümü Uluslararası Sanat ve Tasarım Sergisinin açılışı yapıldı. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve sergi küratörü Prof. Dr. İncilay Yurdakul sergi hakkında bilgi vererek, tüm katılımcılara ve destek olanlara teşekkür etti. Katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Serginin ardından sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kurtuluş Savaşımız içerisinde Uşak’ın çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinin verildiği şehir olan Uşak’ta, Kurtuluş Savaşı’nın en çetin mücadeleleri yaşanmıştır. İşgalci güçlerin başkomutanı Trikopis’in Uşak’ta esir alınması ile milli mücadelenin seyri değişmiştir. Kahraman Türk ordusu 1 Eylül 1922 tarihinde Uşak’ın işgaline son vermiş ve 9 Eylül’de İzmir’i alarak Kurtuluş Savaşı’nı kazanmıştır. Bu vesileyle milli mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun. Biz üniversite olarak her zaman bu topraklar için, toprağa düşmüş olan bütün şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Yunan Orduları Başkumandanı General Trikupis’in esir alındığı şehir: Uşak

Tarihte eşine az rastlanır bir varoluş mücadelesi sonunda bizlere emanet edilen bu aziz vatana sahip çıkmanın en büyük görevimiz olduğunun altını çizen Rektör Savaş; “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ülküsüyle yolumuza devam etmeli, memleketimizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için gece gündüz demeden çalışmalı ve üretmeliyiz. Bu şanlı geçmiş ve tarihe kazınan kahramanlık destanı hakkındaki bilimsel incelemeler, tarihimizin daha iyi anlaşılması ve millet olma şuurunun gelişmesi bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Şunu unutmayınız ki geçmişini anlayamamış bir toplum geleceğini de şekillendiremez. Bu bağlamda iki gün boyunca sürecek olan Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu’nda yapılacak bilimsel tartışmaların geçmişimize yeni bir ışık tutacağına inanıyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde başta Valiliğimiz olmak üzere Uşak Belediyemize, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına, sempozyum düzenleme kurulumuza, bildirileriyle sempozyuma katılan akademisyen ve araştırmacılarımıza, Tarih Bölümü öğrencilerimize ve destek olan herkese şükranlarımı sunarım.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Meltem Altıntuğ yönetiminde ‘Uşak Yöresi Halk Dansları’ gösterisi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Altıntuğ yönetiminde USDEM Topluluğu Orkestrası tarafından ‘Uşak Yöresi Türküleri’ seslendirildi. Vali Vekili Muammer Balcı, Öğr. Gör. Meltem Altıntuğ ve Öğr. Gör. Onur Altıntuğ’a teşekkür belgesi verdi.

Açılış töreni, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Sadiye Tutsak ve sergi küratörü İncilay Yurdakul’a, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın teşekkür plaketi vermesinin ardından sona erdi.

Törenin ardından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Taşar Şıvgın ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın konuşmacı olduğu ‘Açılış Oturumu’ gerçekleşti. Gün boyu akademisyen ve araştırmacılar tarafından bildiriler sunulan sempozyumun ilk günü, Kalfa Korusundaki ‘Cirit Gösterisi’ ve gala yemeği ile son buldu.