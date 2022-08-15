Uşak’ın demir yumruğu Sıla Özkan, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi

Erzurum’da önceki gün başlayan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Uşaklı boksör Sıla Özkan, 54 kiloda çeyrek finale çıktı.

Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonunda düzenlenen, kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcunun katıldığı Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda mücadele eden Uşaklı Boksör Sıla Özkan, ilk gün İrlandalı rakibini nakavt ederek maçı aldı. İkinci gün çeyrek finalde 3 raunt sonunda Ukraynalı rakibini de 5-0 yenerek bronz madalyayı garantiledi.

Uşaklı Demir Yumruk Sıla Özkan, Çarşamba günü karşılaşacağı İtalyan rakibini de yenerse 54 kiloda altın madalya için final maçına çıkacak. Uşak’ı 36 kiloda temsil eden Eylem Ece Ünlü ise henüz maç yapmadı.

Sıla ve Ece’nin boks antrenörlüğünü yapan Görkem Durak; “Uşak’a özellikle minik ve genç kızlarımız arasında boksun sevilmesi ve hızla yayılması çok sevindirici bir olay. 24 Haziran-01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Uşaklı 2 sporcumuz Sıla Özkan ve Eylem Ece Ünlü Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Eylem Ece Ünlü henüz maç yapmadı. Ben onunda iyi dereceler yapacağına inanıyorum. Sıla Özkan ise 54 kiloda çok başarılı maçlar çıkarıyor. Ben kızımızın Çarşamba günü İtalya rakibi de yenerek finale çıkacağına ve finalde de Avrupa Şampiyonu olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Yeter ki Uşaklılar başta olmak zere tüm Türkiye dualarını bizden esirgemesinler” dedi.