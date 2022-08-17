Uşak’ın 21 yıllık imar sorunu çözüldü

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kasapoğlu Deresinde 21 yıldır yaşanan imar sorununun çözüldüğünü, burada inşaat yapmak isteyen vatandaşların, mağduriyetinin giderildiğini müjdeledi.

Kemalöz Mahallesi Kasapoğlu Deresi’nde bulunan 24,5 hektarlık alanda, Uşak Belediyesi ve Kızılay Uşak Derneği arasındaki uzlaşmazlık yüzünden şerh konulduğu için inşaat yapamayan vatandaşlara gün doğdu.

Geçmiş yıllarda burada 18. Madde uygulanmış, uygulamadan mağdur olduğunu düşünen Kızılay Uşak Derneği tarafından imar uygulamasına dava açılmış, 2001yılında başlayan dava süreci 2019 yılında sonuçlanmış ve mahkeme imar uygulamasının iptaline hükmetmişti. Bölgede gayrimenkulü olan Uşaklılar 21 yıldır en ufak inşaat yapamaz olmuştu.

“Kasapoğlu Deresinde Kızılay ile yaşanan imar sorunu çözüldü”

Sorunun uzlaşma yöntemi ile çözüldüğünü kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “2019 yılından günümüze kadar Kızılay Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşma için tüm şartlar yerine getirilmiş ve protokoller imzalanmıştır. Bu doğrultuda, artık alanda imar mevzuatına uygun tüm işlemlerin devam edebilmesi için süreç sonuçlandırılmış; yaklaşık 24,5 hektar alandaki vatandaşların mağduriyeti giderilmiş olup; 2018 yılından beri yeni yapılaşmaya izin verilmeyen bu alandaki tapudaki şerhler kaldırılmıştır. Bölgede yaşayan hemşerilerimiz, imar durumu alma ve yapı ruhsatına ilişkin iş ve işlemler için Belediyemize başvurularını yapabilirler” ifadesini kullandı.