Uşak’a değer katacak projelerin açılış müjdesi geldi

Uşak Belediye Meclis Nisan ayı toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Çakın başkanlığında gerçekleştirildi. Uzun süredir devam eden çalışmaların çok yakında tamamlanacağını söyleyen Başkan Çakın, kısa süre içerisinde Uşak’a değer katacak birçok tesisin açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Tüm dünyada etkili olan küresel ısınma nedeniyle Uşak’taki baraj sularının da azaldığı için şehrin suyunu korumak adına kalıcı önlemler alan Uşak Belediyesi, halkı bilgilendirmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak adına sürekli etkinlikler düzenliyor.

Nisan ayı meclis toplantısında konuyu gündeme taşıyan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, içme suyu kaynaklarını arttırmak için sondaj kuyusu açılmasını ve kuyulardaki suyun havaalanı deposuna taşınabilmesi için hat yerleştirme projesini meclis üyelerinin kararına sundu. Çakın ayrıca TOKİ 1, 2 ve 3. etapların atıklarının toplanması ve atık su tarifesi istasyonu yapılma planını da gündeme getirdi.

Heyecanlandıran Haberler Geldi

Birçok değerli projeye imza atarak genç, yaşlı, çocuk demeden bütün halkın nabzını tutan Uşak Belediyesi, tamamlanmış projelerin açılış tarihlerini de mecliste duyurdu. Uşak’a sosyal kültürel ve eğitim alanında değer katacak projelerin devam edeceğini belirten Başkan Çakın “Hızla tamamlanan ve sporseverlerin uğrak noktası olacak Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Esentepe Spor Kompleksi 14 Nisan’da, Muharremşah Mahallesi Spor Salonu 12 Nisan’da, Uşak halkının daha kaliteli ve keyifli alışveriş yapmasını sağlayacak ve aynı zamanda birçok mutlu anıya ev sahipliği yapacak Karaağaç Pazar Yeri ve Düğün Salonu 17 Nisan’da, şehre yeni bir yüz kazandıracak İsmetpaşa Caddesi 13 Mayıs’ta, tadilatları tamamlandığında Uşak’ın gözdesi olacak Kayaağıl Termal Tesisi 6 Mayıs’ta açılarak halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Hızla Yükselecek Projeler Devam Ediyor

Uşak’ın kalbinde bulunan Millet Bahçesi’nde inşaat sürecinin başladığının altını çizen Başkan Çakın, “Eski Belediye Binası, Çocukkent Projesi, Şekerevleri Pazar Yeri, Şekerevleri ve Mehmet Akif’te bulunacak Eğitim ve Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezi ve Genç Kuşak Akademi projelerinin de tamamlanması için çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bunların yanı sıra alt ve üstyapı çalışmalarımız da yaz boyunca devam edecek.” dedi.