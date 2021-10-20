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Uşak ve Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Uşak ve Denizli’yi kapsayan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 139 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 585 TL para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK 20.10.2021, 16:04
Uşak ve Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Uşak ve Denizli’yi kapsayan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 139 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 585 TL para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından edinilen istihbarat doğrultusunda Uşak ve Denizli’yi kapsayan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda önceden belirlenen 6 farklı adrese baskın yapıldı. Yapılan Baskında 139 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 585 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda önceden hedeflenen 5 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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