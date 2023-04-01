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Uşak Valiliği’nden ’Depremzede çocukları giydirelim’ kampanyası
UŞAK VALİLİĞİ UŞAK İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN “DEPREMZEDE ÇOCUKLARI GİYDİRELİM SEVİNDİRELİM KAMPANYASI” DÜZENLENDİ.
UŞAK 01.04.2023, 14:14
Uşak Valiliği Uşak İl Özel İdaresi tarafından “Depremzede çocukları giydirelim sevindirelim" kampanyası düzenlendi.
Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay’ın Kırıkhan İlçesine Koordinatör Vali olarak atanan ve burada 35 gündür görev yapan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, yaklaşan Ramazan Bayramında depremzede çocukların mahzunluğunu bir nebze gidermek için “Depremzede çocukları giydirelim sevindirelim" kampanyası başlattı. Uşak İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen kampanyanın 4 ay boyunca süreceği öğrenildi.