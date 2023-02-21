Uşak Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu BİGG-USTECH projesinde imzalar atıldı

Uşak Üniversitesi yürütücülüğünde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Kütahya Sağlık Bilimleri ortaklığında kabul alan BİGG-USTECH projesi ile 2023-2025 yılları arasında TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olarak yer alacak konsorsiyum proje sözleşmesi imza töreni Uşak Üniversitesinde gerçekleşti.

Girişimcilik eko-sistemine büyük katkı sağlayacak protokolde imzalar atıldı

İmzalanan protokolün bölge üniversiteleri arasındaki iş birliği ve beraberliği geliştireceğine inandığını belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) ile proje ortakları Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi TTO ve Kütahya Sağlık Bilimleri TTO işbirliği ile önerilen BİGG-USTECH projesiyle, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesi başta olmak üzere ulusal kapsamda girişimci adaylarına fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar destek verecek, teknoloji ve bilgi aktarımını sağlayacak, girişimcilik ekosistemini canlandıracak bir uygulayıcı kuruluş oluşturmayı hedeflemekteyiz. BİGG-USTECH projesi kapsamında, girişimci adaylarının iş fikirlerini; eğitimler, mentorluk destekleri, B2B görüşmeler ile iş planına dönüştürme süreçlerinde destek verilecektir. Girişimcilere projelerini geliştirme ve fikirden ürüne giden süreçlerinde her aşamada destek olarak bölgedeki inovatif ve girişimci ekosistem canlandırılacaktır. Proje sonrasında da, TÜBİTAK 1512 kapsamında kabul alan iş planlarına hibe programlarından yararlanma, fikri mülkiyet ve şirketleşme gibi konularda danışmanlık verilmeye devam edilecektir. Protokolün bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Proje ortakları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan ve Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, bu tip iş birliklerinin hem bölge hem de ülke için önemli olduğunu söylerken tüm kurumlara hayırlı olmasını diledi.

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Atike İnce Yardımcı ise katılımcılara proje hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

İmza töreni sonrasında Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan, Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve beraberindeki heyet, Uşak Üniversitesi “US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi" ve Deri, Tekstil, Seramik (DTS ) Tasarım merkezini ziyaret ederek, yapılan son çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

BİGG USTECH Projesinin genel amaçları şunlardır:

-Bölge başta olmak üzere ulusal ölçekte girişimci adaylarının iş fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesi,

-İş fikirlerinin ticarileşmesi sürecinde ihtiyaç duyulan iş planı ve teknik desteğin verilmesi,

-Üniversiteler ile kurulan ortaklık aracılığı ile hem kurumlar arası hem de bölgesel bazda Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması,

-Bölgedeki girişimcilerin ulusal proje destek mekanizmalarından faydalanmasının sağlanmasıdır.

BİGG-USTECH ile:

-Ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimcilik faaliyetlerinin yönetileceği girişimcilik ekosisteminin oluşturulması,

-Girişimci adaylarına iş fikirlerini geliştirip ticarileştirmeye yönelik, mentor destekleri ve atölye imkânlarının sunulması,

-Yenilik ve teknoloji odaklı iş fikirlerinin şirketleşerek, bölgedeki istihdama katkı sunulması

-İş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteğinin verilmesi,

-Finansman kaynaklarına erişim desteği veren uygulayıcı kuruluş mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin Hedef Kitlesi:

BİGG-USTECH projesinin temel hedef kitlesini başta Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya bölge üniversiteleri (Uşak Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi) olmak üzere, açık ve örgün eğitim veren tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri oluşturmaktadır.

Teknoloji ve yenilik odaklı, TÜBİTAK 1512’nin tematik alanlarıyla uyumlu iş fikirlerine sahip start-up ve spin-off’lara dönüşebilecek tüm girişimci adayları proje kapsamında değerlendirilecektir.