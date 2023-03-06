Uşak Üniversitesi’nin depremzedelere destekleri sürüyor

Uşak Üniversitesi çeşitli aktivite ve eğlencelerle depremzedelere psikolojik destek sağlamayı sürdürdü.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli toplamda ise 11 ile hasar veren depremden etkilenen ve Uşak’a gelerek KYK yurtlarında misafir edilen depremzede aileler ve çocukları için Uşak Üniversitesi çeşitli aktiviteleri sürdürdü. Tüm imkânların seferber edildiği etkinliklerde depremzede vatandaşlar için çalışmalar gerçekleştirilirken üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, devlet ve millet olarak depremzede vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi. Çeşitli çalışmalar yapılmaya devam edildiğini dile getiren Rektör Savaş, “Üniversitemiz öğretim elemanları, öğrencileri ve personeli, Uşak’ta ağırlanan depremzedelerimiz için psikososyal danışmanlık desteği veriyor. Afet bölgesinden ilimize gelen ve Uşak KYK yurtlarında misafir edilen depremzede ailelerimiz ve çocuklarına ihtiyaç duydukları konularda tüm birimlerimizle destek oluyoruz. Yetkili diğer kurumlarla koordineli bir şekilde depremzedelerimizin ihtiyaç duyduğu psikososyal destek hizmetlere katkı sunuyor ve depremzede ailelerin talep ettikleri özel ihtiyaçları karşılıyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çocuklar için oyun terapileri düzenlendi

Sözlerine devam eden Rektör Ekrem Savaş, depremden etkilenen vatandaşlar için psikolojik desteklerin yanı sıra çocuklar için de çeşitli oyunlar ve terapilerin düzenlendiğini söyledi. Rektör Savaş, “KYK yurduna yerleşen çocuklar için Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu ana sınıfında çocuklar için ara öğün ikram ihtiyacı olduğu söylendi. Sivil Toplum Çalışmaları merkezimiz çocuklara ara öğün hazırlanmasında destek oluyor. Ayrıca yine merkezimiz, çocukların kullanacağı oyun malzemelerinin temininde ve ihtiyaç duydukları kıyafetler konusunda da destek oluyor. İlimizde ikamet eden depremzede ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yardımları da merkezimiz ailelere ulaştırıyor. Sivil Toplum Çalışmaları Merkezimiz, Spor Bilimleri Fakültemizin gönüllü öğrencileri ile depremzede çocuklarımıza yönelik sportif aktiviteler yapıyorlar. İlgili bölümlerimiz ise çocuk, ergen, yetişkin için psikolojik destekler yürütüyor. Çocuklar için de oyun terapisi yapılıyor. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Uşak KYK yurdunda kalan depremzede çocuklarımızla etkinlikler yaparak onlara moral desteğinde bulunuyorlar. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarımız da depremden etkilenen vatandaşlarımıza Uşak KYK Erkek Öğrenci Yurdunda psikolojik destek veriyor. İslami İlimler Fakültemizin hocaları da düzenli olarak KYK Yurtlarımızda misafir edilen depremzedelerimize manevi rehberlik sağlamak üzere ziyaretler gerçekleştiriyor.” şeklinde konuştu.