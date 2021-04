Uşak Üniversitesi’nden bir başarı daha

Uşak Üniversitesi, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na damga vurarak, birçok başarıya imza attı.

Her yıl Nisan ayında düzenlenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl 9. kez organize edilen ve Krona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle internet ortamında düzenlenen karnaval, çevrim içi yayınlar, konserler, ödüllü ve eğlenceli etkinlikleriyle adından söz ettirdi. Türkiye’nin ilk online karnavalı olma özelliğini taşıyan karnaval kapsamında, karnaval korteji için her yıl düzenlenen Karnaval Kostümleri Yarışması’na Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarladıkları kostümlerle damgasını vurdu. Modacı Ümit Temurçin’in koordinatörlüğünde düzenlenen ve dünyada yaşanan deprem, kuraklık, salgın ve doğal felaketleri konu alan Doğanın Sesi temalı kostüm tasarımı yarışmasında, Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Hasan Mert Pehlivan ikincilik ödülü kazanırken, Vusala Hajiyeva ve Semih Çakar ilk on finalist arasında yer alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada tasarım konusunda iddialı bir üniversite olduklarını aktaran Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarını kapsayan tek tasarım merkezine sahip olduklarını belirterek, “Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya sloganıyla çıkılan yolda, büyük başarılar elde ediyoruz. Gerek DTS Tasarım Merkezimizin tasarımlarının, kamu kurumlarının kıyafetlerinde ve büyük firmaların kataloglarında yerini alması, gerekse tasarım yapan öğrencilerimizin katıldıkları etkinliklerde başarılı çalışmalara imza atmasıyla, tasarım konusundaki iddiamızı göstermiş oluyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda Tasarım Bölümü öğrencilerini tekrar tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin aldıkları ödül ve başarılarla gururlanıyoruz. Üniversite olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.