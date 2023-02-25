Uşak Üniversitesi’nde Havelsan’a özel tasarım

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle Havelsan arasında yapılan anlaşma gereği Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023’te kulanılacak kıyafetleri hazırlayacak.

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, HAVELSAN ile bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma gereği Üniversite HAVELSAN’ın TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023’te kullanacağı tişörtlerin desen tasarımlarını ve şartnamesini hazırladı.

Türkiye’de bir ilk olan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin ulusal ve uluslararası çapta ses getiren tasarım çalışmaları yaptığına dikkat çeken Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş “DTS Tasarım Merkezimiz, çok kısa bir sürede önemli iş birliktelikleri gerçekleştirdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında alanında önemli firma ve üniversitelerle ortak çalışmalar yaptı. Şimdi de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir şirketi olarak kurulan HAVELSAN’ın TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023’te kullanacağı tişörtlerin desen tasarımlarını ve şartnamesini hazırladı. DTS Tasarım Merkezi akademisyen tasarımcıları, firmanın istekleri ve yaptıkları analizler sonucunda, 100’den fazla desen tasarımı ve kritikleri üzerinde çalıştılar. Çalışmanın sonunda DTS Tasarım Ekibimiz, HAVELSAN’a özel olarak 31 adet özgün tişört desen tasarımı ve 124 farklı varyantı içeren çalışma ile şartname hazırladı” dedi.

Teknofest 2023’te Uşak Üniversitesi imzalı tasarımlar kullanılacak

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tasarımlarının her geçen gün daha fazla göz önüne çıkmasının gurur verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş sözlerini “Havelsan için DTS Tasarım Merkezimiz tarafından tasarlanan tişörtlerin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle, Havelsan’ın organizasyon önderliğinde gerçekleşecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023 organizasyonunda kullanılacak olması ayrı bir mutluluk veriyor. Türk sanayisi ve teknolojisinin gelişiminin tüm dünyaya sergilendiği bir festivalde bizim üniversitemizin tasarladığı tişörtlerin kullanılması Türk tasarım sektörünün geldiği nokta açısından önem arz ediyor. Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin tasarımları dünyadaki örnekleri ile yarışır bir noktaya geldi. Bu Uşak Üniversitesi için de ayrı bir kıvanç nedenidir” ifadeleriyle devam ettirdi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, üretim aşamasına geçilen proje sonrasında HAVELSAN ile çalışmaları devam eden farklı projelerle yeni tasarımların sunulacağını da sözlerine ekledi.