Uşak Üniversitesi’nde akademik yükselme gösteren öğretim üyeleri cübbelerini törenle giydi

Uşak Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yükselme, Cübbe Giyme ve Akademik Performans Ödül Töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan törene Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Tören öncesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Onur Altıntuğ yönetiminde müzik dinletisi gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Savaş, törenin açılış konuşmasında Uşak Üniversitesinin son yıllardaki gelişimini anlattı. Prof. Dr. Savaş, “16 yıllık genç, dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesini sizlerle birlikte bölgemizin yükselen marka değeri yapma yolunda çok önemli mesafeler kat ettik. Gerçekleştirilen çalışmalarla ‘Misyon Üniversitesi Olma’, ‘Öğrenci Odaklı Olma’ ve eğitim öğretimde ‘Kalite Öncelikli Olma’ hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz” dedi.

Son yıllarda ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yükseliş ve kalite çalışmalarındaki başarıların gerçek mimarları olan değerli hocalarımızı tek tek kutladığını belirten Prof. Dr. Savaş “Bu vesileyle, kurulduğu ilk andan itibaren üniversitemizin gelişimine katkı sunan hocalarımıza; bugün yine aynı heyecan ve adanmışlıkla çalışan tüm mensuplarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün, akademik başarıları neticesinde mesleğinde ilerleyen ve üstün performanslarıyla öne çıkan hocalarımız için önemli bir gün. Bildiğiniz gibi akademik unvanlar ve ödüller, akademisyenlerin hayatlarıdır. ‘Marifet iltifata tabidir’ der atalarımız. Başarıyı ödüllendirmek, başarılı insanları motive eder ve toplumun ilerlemesine katkı sağlar. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayınız ki bilimsel faaliyetler unvan ya da ödül almak için yapılmaz. Unvanlar o bilimsel faaliyetlerin doğal bir sonucu, emeklerimizin karşılığıdır” diye konuştu.

Ürettiği bilgiyi değere dönüştürerek, başka bir deyişle katma değer yaratarak bilimin ilerlemesine katkı sağlayan, donanımlı bireyler yetiştirmek için canla başla çalışan akademisyenlerimizin başarılarının gurur verici olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş “Bundan sonra da proje ve bilimsel makaleleriniz ile önemli başarılar elde etmeye devam edeceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda sizleri her zaman desteklediğimi, her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırırken akademik başarılarınızdan dolayı sizleri tekrar tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın konuşmasının ardından yükselen 14 profesöre, 21 doçente ve 24 doktor öğretim üyesine cübbeleri giydirilerek, beratları verildi. Cübbe giydirme töreninin ardından 2022 yılı içerisinde, Fen, Matematik ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim, Sosyal Beşeri ve Spor Bilimleri ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Bilimleri alanlarında yaptıkları bilimsel çalışmalar nedeniyle “Uşak Üniversitesi Akademik Performans Ödülü”nü alan akademisyenlerimize ödül beratları takdim edildi.