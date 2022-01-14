Uşak Üniversitesi yükselişe devam ediyor

University Ranking by Academic Performance (URAP) 2021-2022 World Ranking-Dünya Sıralamasında 76 basamak yükselerek 2 bin 678. olmayı başaran Uşak Üniversitesi, Türkiye’den 112 yükseköğretim kurumunun yer aldığı sıralamalarda 14 üniversiteyi gerisinde bıraktı. Ayrıca URAP’ın 2021-2022 Türkiye sıralamalarında 109. olmayı başaran Uşak Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamalarında 108 yükseköğretim kurumu arasında 47. sırada yer aldı.

Dünya genelinde yaklaşık 3 bin üniversitenin yer aldığı sıralamalar; Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) yayınladığı veriler kullanılarak (makale sayısı, atıf sayısı, bilimsel doküman sayısı, doktora öğrencisi ve mezunu sayısı gibi ölçütler) oluşturulan sıralamalarda geçtiğimiz yıl 2 bin 754. olan Uşak Üniversitesi, sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalayarak bu yıl 2 bin 678. olarak üst basamaklara doğru ilerlemesini devam ettirdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; URAP’ın 2021-2022 Türkiye sıralamalarında (Tüm Üniversiteler) 109. olarak yükselişini devam ettiren ve 2018 yılından itibaren 9 sıra yükselmeyi başaran Uşak Üniversitesinin, hedeflerine tek tek ulaştığını belirtti.

Sürdürülebilir başarı grafiği

Uşak Üniversitesinin, 2018 yılından itibaren yükselişini sürdürmekte olduğunu aktaran Rektör Savaş, ‘‘Uşak Üniversitesi ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde sürdürülebilir bir başarı grafiği yakaladık. Yakın gelecekte URAP sıralamasında ilk 100 içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Üniversitemizin başarısını artıracak her süreç için yönetim olarak, Uşak Üniversitesi ailesi ile birlikteyiz ve yanında yer alacağız. Ailemizin; kalite çalışmaları, akreditasyon çalışmaları, bilimsel faaliyetler ve bölgesel kalkınmayı destekleyen tüm alanlardaki gayret ve çabaları ile bu başarıyı sürdürmeyi arzuluyoruz. Bu minvalde ailemizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bilimsel çıktıları yüksek ve değerli bir yapının geleceği aydınlıktır. Bizler bu geleceğin inşası için bugünümüzdeki enerjimizi Uşak Üniversitesi için harcamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.