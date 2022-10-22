Uşak Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni gerçekleşti

Uşak Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreni Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve Ülkemizin en büyük teknoloji firmalarından biri olan HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın ilk dersi vermesiyle gerçekleştirildi. Prof.Dr. Mantar, Türk savunma sanayinin yerlilik ve millilik anlayışı doğrultusunda üretim faaliyetlerinin bir politikaya dönüştüğünü vurguladı.

Prof. Dr. Mantar, “Türk Savunma Sanayi’nin Dünü, Bugünü ve HAVELSAN” konusunda bilgi vererek, Türk savunma sanayinin yerlilik ve millilik anlayışı doğrultusunda üretim faaliyetlerinin bir politikaya dönüştüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Mantar “2000’li yıllardan itibaren özellikle Türk Deniz Kuvvetleri ihtiyaçları için başlatılan Milli Gemi Projesi (MİLGEM), savunma sanayimizde yerli-milli ruhu çok net bir şekilde ortaya koymuştur. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve bir yazılım ve otonomi harikası olarak nitelendirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm süreçlerini dijitalleştirmiş ve kendi içinde bir otomasyon sağlamıştır.” dedi.

Bugünlerin temelini atacak insansız hava aracı çalışmalarının 2000’li yıllarda denenmeye başlandığını vurgulayan Prof.Dr. Mantar, “2010’lu yıllardan itibaren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) ve BAYKAR’ın çalışmalarıyla Türkiye, havada büyük bir insansız güce ulaşmanın ilk adımlarını atmıştır. Bugün Türkiye; birçok teknoloji alanında kendine yeten, aynı zamanda 3 milyar 225 milyon dolarlık ihracat hacmiyle tarihi bir rekora ulaşmış, dünya çapında da söz sahibi ülkeler arasındaki yerini almıştır. Savunma sektörü, yerlilik oranını yüzde 80’lere kadar çıkarırken, savunma harcamalarının baz alındığı dünyanın en büyük savunma şirketleri listesi Defence Top 100’de geçtiğimiz yıl 4 savunma şirketimiz yer almıştır.” diye konuştu.

“Üniversitemiz Uluslararası Sıralamada Başarısını Kanıtlıyor”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “‘16 yıllık genç, dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızıyız.” dedi. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda kısa sürede en saygın üniversiteler arasına girmeyi başardıklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “Üniversitemiz, 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre %99,92 doluluk oranına ulaşarak başarısını pekiştirmiştir. Üniversitemiz, 2022 yılında URAP akademik performans sıralamasında Türkiye’deki 183 üniversite arasında 96. olmuş olup, 2018 yılından itibaren 26 sıra birden yükselmeyi başararak hedeflerine adım adım ilerlemeye devam etmektedir. Üniversitelerin bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra web göstergelerini de değerlendiren SCIMAGO çerçevesinde 2022 yılında 4364 üniversite arasında 567. sırayı sürdürülebilir bir başarı grafiği elde etmiştir. Dünya genelinde “En yeşil kampüsler” sıralaması olan UI GreenMetric’te Uşak Üniversitesi bir kez daha ilk bin üniversite arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Times Higher Education (THE) “Dünya Üniversite Sıralaması 2023”de, Türkiye’den sıralamaya giren 61 üniversite arasında 38. sırada yer alarak bir kez daha başarısını tescilledi. Bu sonuçlar Uşak Üniversitenin uluslararası alandaki tanınırlığının bir göstergesi olarak istatistiklere yansıdı.” dedi.

Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi ailesi olarak bu ilkeler ışığında önümüze bakarak dünya bilimine katkı sağlayıp bilim yolundaki yürüyüşümüzü hızlandıracağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Üniversitemizin şehrimiz ve bölgemiz için bir lokomotif olma fonksiyonunun farkında olarak bölgemizin gelişimine nasıl ve hangi alanlarda katkı sunabiliriz diye sürekli bir arayış içerisinde olduğumuzu da ifade etmek isterim. Buradan bir kez daha üniversitemizin büyümesine büyük katkılar sağlayan ve sağlamaya devam eden Üniversitemizin öğretim elemanları ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“Sanatsal, Kültürel, Sportif ve Sosyal İmkânlardan Faydalanın”

Konuşmasının sonunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş, “Üniversite olarak öğrencilerimizin külliye içerisinde ihtiyaçlarını gidereceği, kaliteli zaman geçireceği alanların iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi adına bu güne kadar çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Uşak Üniversitesinin sahip olduğu akademik ve kurumsal kültürün, öğrenci toplulukları faaliyetlerinin, sunulan sanatsal ve sportif imkânların, sizlerin tüm beklentilerine cevap verebilecek nitelikte olduğunu da görmektesiniz. Derslerinize çalışmanın yanında, Üniversitemizin sizin için sunduğu sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal imkânlardan yararlanmayı hiçbir zaman unutmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 akademik yılının hepimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Uşak Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Onur Altıntuğ yönetiminde öğrencilerimiz tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Törende Uşak Üniversitesi İklim Elçisi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Mine Ünal iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına bir konuşma gerçekleştirdi. Uşak Milletvekili Av. Mehmet Altay ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın birer konuşma yaparak, öğrenciler için yaptıkları hizmetleri anlattılar.

Vali Dr. Turan Ergün yaptığı konuşmada, Uşak Üniversitesinin, şehrin ve bölgenin parlayan yıldızı olduğunun altını çizerek “Üniversitemizin son yıllarda göstermiş olduğu başarılar bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Uşak’ımız, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına sundukları katkılar dolayısıyla başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere akademik ve idari personel ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Program sonunda Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof.Dr. Mantar’a günün anısına teşekkür plaketi takdim ettiler.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Fahri Semiz, fakülte dekanları, enstitü ile meslek yüksekokulu müdürleri, çok sayıda protokol üyesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.