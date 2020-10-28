Uşak Üniversitesi ve MEB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında “Araştırmaya Yönelik Kaynakların Kullanılması, Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine” kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nde, olgunlaşma enstitüsü bünyesindeki alanların araştırma ve inovasyon kapasitelerinin artırılması hedeflendiği anlaşma Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Savaş, protokolün hayırlı olmasını dileyerek “ Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında Türkiye’de bir ilk olan ve üç alanı kapsayan tasarım merkezini kurduk. Tasarımda öncü olacak çalışmalar yapıyoruz. Konuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve firmalarla işbirlikleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Bugün de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliğine imza attık. İşbirliğimizin öncü çalışmalarımıza büyük katkısı olacaktır. MEB ile bu kapsamda imzaladığımız bu protokolün de hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde yararlı olacağına inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Protokolün ardından, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, ’Şehzadeler Şehri Manisa’ sergisinin açılışını yaptı. Sergi İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne ait internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da sanal olarak vatandaşların ziyaretine açıldı.