Uşak Üniversitesi Uluslararası Ortak Ağını Genişletiyor
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN, 2020 DÖNEMİ ERASMUS+ ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ - PROGRAM ÜLKELERİ İLE ORTAK ÜLKELER ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ -ICM) PROJESİ, TÜRKİYE ULUSAL AJANSI’NIN DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA HİBELENDİRİLMEYE HAK KAZANDI.
Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan, 2020 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği-Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Uluslararası Kredi Hareketliliği-ICM) projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’nın değerlendirmesi sonucunda hibelendirilmeye hak kazandı.
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan, proje kapsamında 2023 yılı ortalarına kadar öngörülen sürede Tunus, Şili, Butan, Gürcistan, Kosova ve İran’ın da içinde bulunduğu ülkelerin saygın üniversiteleri ile çeşitli disiplinlerde, hem öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğini hem de personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği yapılacağını aktararak, “Geçtiğimiz yıl yine ofisimiz tarafından hazırlanan aynı kategoride bir diğer proje Rusya yönünde hibe almaya hak kazanmıştı. Projenin hareketliliğe olanak sağladığı disiplinler ve sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin bir bilgilendirme toplantısını ilerleyen günlerde yapacağız.”dedi.
Uluslararasılaşma Yükseköğretimin En Önemli Sloganı
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldikleri ilk andan itibaren uluslararasılaşma ile ilgili sistematik ve nitelikli adımlar attıklarını belirterek, uluslararasılaşmanın yükseköğretimimizin temel bir unsuru haline geldiğini ifade etti. Uşak Üniversitesi’nin değişim programları ile yürüttüğü projelerin, uluslararasılaşma hedeflerine bir ivme kazandırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Uluslararası İlişkiler Ofisimizi ve öğretim elemanlarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu yıl, kabul edilen her bölge kategorisinde en yüksek hibeyi kazanan ICM projemiz, üniversitemizin uluslararasılaşmada yakaladığı ivmeyi devam ettireceğinin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.
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