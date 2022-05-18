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Uşak Üniversitesi Kütüphanesi ‘Erişilebilirlik’ logosu kullanmaya hak kazandı

Uşak Üniversitesi’nin (UÜ) “Engelsiz Üniversite” olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde yapılan 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nda, UÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, “Erişilebilirlik Belgesini ve Bayrağını” kazandı. UÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, erişilebilirlik belgesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın elinden aldı.

UŞAK 18.05.2022, 08:35
Uşak Üniversitesi Kütüphanesi ‘Erişilebilirlik’ logosu kullanmaya hak kazandı

Uşak Üniversitesi’nin (UÜ) “Engelsiz Üniversite” olma hedefiyle yaptığı çalışmalarla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde yapılan 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nda, UÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, “Erişilebilirlik Belgesini ve Bayrağını” kazandı. UÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, erişilebilirlik belgesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın elinden aldı.

2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 20 yıldır erişilebilirlik üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın 2010’da anayasal güvence altına alındığına, 2020’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Erişilebilirlik Yılı” ilan edildiğine dikkat çekti. Yanık, hükümet olarak engelli vatandaşlara yönelik politika ve hizmetleri hukuki çalışmalarla güvence altına aldıklarını kaydetti. Bakan Yanık, “Erişilebilirlik Belgesi alarak Erişilebilirlik Logosu kullanmaya hak kazanan 16 kütüphanemiz her türlü engele karşı erişilebilir hale getirildi. Kütüphane kullanıcısı bir görme engelli ya da ortopedik engelli, bu kütüphanelerimizi rahatlıkla ziyaret edebilir, istediğine rahatlıkla ulaşabilir. Sadece kütüphaneler değil, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, parklara da erişilebilirlik belgelerini vermeyi arzu ediyoruz” dedi.

“9 engelsiz üniversite kütüphanesinden biri olarak ödüllendirildi”

Bugüne kadar yaptıkları “Engelsiz Üniversite” çalışmalarının, en son 2021 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” çerçevesinde alınan 5 bayrak ödülüyle perçinlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bu ödülle birlikte kütüphanemiz, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasından “Erişilebilirlik Belgesine ve Bayrağına” sahip 9 engelsiz üniversite kütüphanesinden birisi oldu. Engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını, son dört yıldır aldığımız ödüllerle taçlandırdık” dedi.

‘Engelsiz Üniversite’ hedeflerini birer birer gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Savaş, engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti. Uşak Üniversitesinin her biriminde engelsiz öğrenim ve her bir fiziki yapısında engelsiz erişim için çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Savaş, bundan sonra da erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Bu başarıların doğru işler yaptıklarının bir göstergesi olduğunu aktaran Rektör Savaş, başta ödülü takdim eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık olmak üzere Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi personeline teşekkür etti.

Engelliler Haftasında gerçekleştirilen II. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nda ayrıca, 2022 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca denetimleri tamamlanan ve “Erişilebilirlik Belgesi” alarak “Erişilebilirlik Logosu” kullanmaya hak kazanan üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayrakları takdim edildi.

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